Трамп передумал отдавать Крым России

Мнение американского лидера по поводу принадлежности полуострова вновь изменилось

Взгляды президента США Дональда Трампа отличаются непостоянством. Его позиция по поводу принадлежности Крымского полуострова меняется чуть ли не ежедневно. Все зависит от того, с кем в тот или иной момент разговаривает американский лидер.



На встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе Трамп назвал Крым аннексированной территорией. По крайней мере, так его слова истолковал руководитель Незалежной. Он рассказал, что все члены альянса выступили с совместным заявлением, в котором был оговорен и крымский вопрос.

"Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", – заявил Порошенко на пресс-конференции после встречи с американским коллегой. Слова главы украинского государства приводятся на его официальном сайте.

Порошенко также похвалился перед журналистами, что в российско-украинском противостоянии Америка на стороне Киева. Брюссельская встреча оказалась крайне важной перед переговорами Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. "Это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет", – отметил украинский лидер.

Украинское агентство УНИАН сообщило, что встреча президентов продлилась 20 минут. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в сфере обороны, а также "Северный поток - 2". Судя по всему, по поводу российского газопровода позиции Трампа и Порошенко также совпали.

Сам Дональд Трамп, выступая накануне на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО, заявил, что он разочарован тем, как развиваются события вокруг Крыма. Он снял с себя ответственность за то, что случилось на Украине в 2014 г. и обвинил во всем своего предшественника Барака Обаму.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа", – сказал Трамп (цитируется по РИА "Новости"). Он также отметил, что "русские строят мосты к Крыму", и предположил, что они также там строят "базу для подводных лодок".

Российские политики положительно восприняли слова Трампа о полуострове. При этом в Москве понимают, что обольщаться не стоит: это был своего рода дипломатический реверанс в сторону нашей страны, чтобы настроить президента РФ на позитивную волну в преддверии встречи в Хельсинки.

"Трамп понимает позицию России, понимает, что с Крымом мы не расстанемся, что результаты референдума не будут пересмотрены и что из ситуации надо как-то выходить, иначе не получится никакого взаимодействия по важным вопросам", – заявил в интервью РИА ФАН сенатор Франц Клинцевич.