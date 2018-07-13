Трамп передумал отдавать Крым России

Здоровье
- Плохая погода превращает людей в психов
- Развеян миф о вреде сигарет
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
Взгляды президента США Дональда Трампа отличаются
непостоянством. Его позиция по поводу принадлежности Крымского полуострова
меняется чуть ли не ежедневно. Все зависит от того, с кем в тот или иной момент
разговаривает американский лидер.
На встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе Трамп назвал Крым аннексированной территорией. По крайней мере, так его слова истолковал руководитель Незалежной. Он рассказал, что все члены альянса выступили с совместным заявлением, в котором был оговорен и крымский вопрос.
"Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", – заявил Порошенко на пресс-конференции после встречи с американским коллегой. Слова главы украинского государства приводятся на его официальном сайте.
Порошенко также похвалился перед журналистами, что в российско-украинском противостоянии Америка на стороне Киева. Брюссельская встреча оказалась крайне важной перед переговорами Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. "Это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет", – отметил украинский лидер.
Украинское агентство УНИАН сообщило, что встреча президентов продлилась 20 минут. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в сфере обороны, а также "Северный поток - 2". Судя по всему, по поводу российского газопровода позиции Трампа и Порошенко также совпали.
Сам Дональд Трамп, выступая накануне на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО, заявил, что он разочарован тем, как развиваются события вокруг Крыма. Он снял с себя ответственность за то, что случилось на Украине в 2014 г. и обвинил во всем своего предшественника Барака Обаму.
"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа", – сказал Трамп (цитируется по РИА "Новости"). Он также отметил, что "русские строят мосты к Крыму", и предположил, что они также там строят "базу для подводных лодок".
Российские политики положительно восприняли слова Трампа о полуострове. При этом в Москве понимают, что обольщаться не стоит: это был своего рода дипломатический реверанс в сторону нашей страны, чтобы настроить президента РФ на позитивную волну в преддверии встречи в Хельсинки.
"Трамп понимает позицию России, понимает, что с Крымом мы не расстанемся, что результаты референдума не будут пересмотрены и что из ситуации надо как-то выходить, иначе не получится никакого взаимодействия по важным вопросам", – заявил в интервью РИА ФАН сенатор Франц Клинцевич.
Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока-2"
Дональд Трамп заявил, что не допустил бы его появления