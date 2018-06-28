G7 простила Россию за Крым

Американцы ждут не дождутся, когда "Большая семерка" снова станет "восьмеркой"

Глава Белого Дома Дональд Трамп считает возвращение к формату четырехлетней давности "неизбежным" и готов даже на "уступки", лишь бы Москва приняла приглашение. Мысли американского лидера озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Под "льготами", о которых он рассказал, подразумевается присоединение к России Крыма, который стал яблоком раздора, пишет Associated Press. То есть РФ могут позволить присоединиться в G7, не возвращая полуостров Украине, поясняет "Газета.Ru".

Напомним, "Большая семерка" стала "восьмеркой" в 1998 г., в момент вхождения в нее России. Однако в 2014-м Запад не смог простить РФ присоединение Крыма, и участники G8 проигнорировали форум развитых экономических держав в Сочи, а собрались в Брюсселе без нашей страны, призывая Москву изменить политический курс.

Сейчас G7 состоит из США, Германии, Канады, Японии, Франции, Британии и Италии.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Полуостров стал частью РФ, а Севастополь – городом федерального значения по итогам референдума.

Вероятно, вопрос возвращения Москвы в G7 будет поднят на переговорах между Путиным и Трампом, которые назначены на 16 июля в Хельсинки. Отметим, что президент США не в первый раз зазывает РФ в "Большую семерку".