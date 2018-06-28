Мэй кусает ногти: Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

Лидеры России и США проведут переговоры 16 июля

Вполне ожидаемо, что стороны решили обсудить острые проблемы в финской столице. Ранее об этом сообщал телеканал FoxNews, правда, без указания точной даты.

В ходе переговоров, которые назначены на 16 июля, Владимир Путин намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом развитие событий на международной арене, а также перспективы взаимоотношений России и США, сообщили в пресс-службе президента РФ.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Накануне глава Белого дома поделился своими планами, в которые входила встреча с Владимиром Путиным. Тогда Трамп называл более ранний срок – 11-12 июля.



