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Журналисты раскрыли место встречи Путина и Трампа

Данные о предстоящих переговорах сообщил американский телеканал

Лидеры России и США обсудят острые проблемы в финской столице. 

"Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", – утверждают репортеры телеканала FoxNews.

Напомним, накануне сам Дональд Трамп также рассказал, что планирует пообщаться с Владимиром Путиным в Хельсинки. Глава США отметил, что переговоры, возможно, состоятся по окончании саммита НАТО. Он пройдет 11-12 июля.

Виктория БАЛАЯН
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