Журналисты раскрыли место встречи Путина и Трампа

Лидеры России и США обсудят острые проблемы в финской столице.

"Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", – утверждают репортеры телеканала FoxNews.



Напомним, накануне сам Дональд Трамп также рассказал, что планирует пообщаться с Владимиром Путиным в Хельсинки. Глава США отметил, что переговоры, возможно, состоятся по окончании саммита НАТО. Он пройдет 11-12 июля.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU