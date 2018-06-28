Журналисты раскрыли место встречи Путина и Трампа

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Лидеры России и США обсудят острые проблемы в финской столице.
"Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", – утверждают репортеры телеканала FoxNews.
Напомним, накануне сам Дональд Трамп также рассказал, что планирует пообщаться с Владимиром Путиным в Хельсинки. Глава США отметил, что переговоры, возможно, состоятся по окончании саммита НАТО. Он пройдет 11-12 июля.
JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU— Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.
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