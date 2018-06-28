Журналисты раскрыли место встречи Путина и Трампа

Данные о предстоящих переговорах сообщил американский телеканал

Лидеры России и США обсудят острые проблемы в финской столице.

"Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", – утверждают репортеры телеканала FoxNews.



Напомним, накануне сам Дональд Трамп также рассказал, что планирует пообщаться с Владимиром Путиным в Хельсинки. Глава США отметил, что переговоры, возможно, состоятся по окончании саммита НАТО. Он пройдет 11-12 июля.