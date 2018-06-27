Трамп сообщил о встрече с Путиным

Переговоры с президентом России пройдут во время поездки американского лидера в Европу

Глава США рассказал о планах переговорить с Владимиром Путиным, об этом он рассказал журналистам в Белом доме. Встреча может состояться, когда Дональд Трамп отправится в Европу. Возможно, это случится в Хельсинки, по окончании саммита НАТО.

"[Помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон сейчас там [в России] <...>. Он встретился с президентом Путиным. Я еще не получил полный отчет [о встрече], похоже, что мы встретимся в не столь отдаленном будущем", – заявил он репортерам.

Точное место Трамп будет знать в течение часа. Высказался президент США и о предстоящем саммите. Он хочет поднять украинский вопрос во время переговоров, а также обсудить ситуацию в Сирии.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин принял сегодня Джона Болтона. Итогом двухчасовой беседы стало решение о проведении саммита с участием двух стран. О точном месте и времени объявят завтра, 28 июня.