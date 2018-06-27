Путин согласился встретиться с Трампом

Российский лидер обсудил детали предстоящего саммита с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном

Саммит Россия – США состоится. Решение о времени и месте его проведения стало главным итогом сегодняшних переговоров Владимира Путина с представителем американской стороны. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Могу сказать, что достигнута договорённость о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", – цитирует его РИА Новости.

Как стало известно, встреча лидеров двух государств пройдет на территории третьей страны. Саммит займет несколько часов. Точное место и время объявят завтра, 28 июня. Во время мероприятия запланирована беседа президентов за закрытыми дверями. Кроме того, по итогам саммита состоится пресс-конфереция Путина и Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что главы России и США, возможно, встретятся в финской столице Хельсинки. Москва и Вашингтон пока не подтвердили эти данные.

На прошедшей сегодня встрече Путина и Болтона также обсуждались темы, которые планируется поднять на предстоящем саммите, отметил Ушаков. Это ситуация в Сирии, так называемое "российское вмешательство" в американские выборы и другие не менее важные вопросы.