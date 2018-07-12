США жалеют о строительстве Крымского моста

Дональд Трамп заявил, что не допустил бы его появления

Свое мнение о переправе через Керченский пролив президент США выразил во время брифинга после сессии со странами – участницами НАТО.

Журналисты, атаковавшие политика вопросами, задали и один из самых животрепещущих – о Крымском полуострове.

Трамп назвал вопрос интересным. И по сложившейся недавно традиции повесил вину присоединения Крыма к России на своего предшественника Барака Обаму. Как оказалось, в строительстве переправы тоже виноват он. По словам главы США, сам он подобного не допустил бы. Прямую трансляцию с выступления вело агентство Reuters в своем Twitter.

️"Они построили большой мост в Крым. Я бы не позволил этому произойти. Но это был срок Обамы – не мой", – заявил он.

Напомним, не так давно, выступая перед лидерами G7, Трамп признал Крым российским, потому что большинство населения говорит на русском языке. Впрочем, растиражированную СМИ информацию Вашингтон позже опроверг.

Однако это не единственное высказывание президента США о полуострове. Так, комментируя ситуацию с принадлежностью Крыма и якобы его оккупацией Россией, политик заявил, что это Обама проворонил Крым. Ведь территорию вернули в состав нашей страны во время его срока. Так что с него взятки гладки, подытожил Трамп.