Окончательный ответ дал МИД РФ

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для Москвы тема государственной принадлежности Крыма давно закрыта. Так она прокомментировала на сегодняшнем традиционном брифинге высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не приемлет присоединения полуострова, однако это не является поводом для изоляции РФ.

"Для нас крымская тема закрыта, мы об этом говорили неоднократно, регулярно, на всех уровнях", – коротко ответила Захарова в ходе брифинга.

Последний раз данный вопрос "закрывался" нашим МИД в лице Марии Владимировны в июне нынешнего года. Тогда на такой же пресс-конференции журналисты ее "пытали" по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа, якобы сказанных лидерам G7, о том, что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. И в тот раз Захарова напомнила, что на всех уровнях российскими властями неоднократно было сказано, что тема статуса Крыма закрыта.

Позже, 5 июля, она также дала свою оценку недавней речи президента Незалежной Петра Порошенко, в которой он утверждал, что в бухтах Севастополя будут подняты украинские флаги на украинских кораблях. По ее мнению, глава Украины "движется в направлении большей реалистичности".

"Исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие там генерального консульства. Не вижу в этом ничего негативного. Нормальная дипломатическая практика, которая, конечно, должна быть оформлена соответствующим образом. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генеральное консульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг. Не думаю, что крымчане будут против", – говорила Захарова на прошлом брифинге.