По континенту бродят слухи о признании гражданства полуострова

На предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, и именно это обстоятельство заставляет нервничать европейских партнеров Вашингтона. Они опасаются, что хозяин Белого дома может пойти на какие-то уступки Кремлю. Об этом пишет The Times.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уже заявил, что саммит между главами РФ и США будет встречей "только этих двух человек". По его словам, американский лидер попытается заручиться поддержкой Москвы в вопросе вытеснения Ирана "с сирийского поля боя".

Возможность того, что Трамп может встретиться с Путиным с тет-а-тет, вызвала беспокойство у союзников Штатов по всей Европе еще до подтверждения факта этой встречи. Европейцы, в частности, переживают из-за тех обещаний, которые глава Овального кабинета может дать хозяину Кремля, – начиная с признания "аннексии" Крыма и заканчивая выводом американских войск с территории Германии.

Трамп уже шокировал Южную Корею и Японию тем, что во время сингапурского саммита с Ким Чен Ыном 12 июня пообещал тому отменить совместные учения с Сеулом. Издание отмечает, что данный шаг во время подготовки к той исторической встречи не обсуждался.

Подобные предположения о возможной теме разговора Путина и Трампа беспокоят и окружение самого американского лидера.

"Никто не знает, что предпримет Трамп, оказавшись в одной комнате с Путиным. И это относится ко всем вопросам", – ответил один высокопоставленный чиновник в беседе с CBS News на вопрос журналиста, сколько переводчиков будет с ними и присоединится ли к ним в какой-то момент Болтон.

Президент США встретится с российским коллегой через несколько дней после саммита НАТО в Брюсселе. Предполагается, что там Трамп призовет своих союзников повысить расходы на оборону. Сейчас альянс и так находится на пределе из-за торговых споров и нападок американского лидера на Евросоюз.

Ранее сегодня стало известно, что Трамп в прошлом месяце написал письма лидерам ФРГ, Бельгии, Норвегии и Канады с призывом увеличить расходы на оборону. По информации The New York Times, в своем послании он "намекнул", что после его заявлений о том, что союзники США по НАТО сделали недостаточно для "разделения ответственности за коллективную оборону", которые американец делал на протяжении более чем года, он готов предпринять ответные действия. Одним из таких шагов Трамп рассматривает возможность корректировки военного присутствия США по всему миру.

