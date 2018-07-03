Законодатели США приготовились к серьезному разговору

Конгрессмены США попросили провести встречу с российскими депутатами без представителей СМИ. Об этом сообщили в Государственной думе.

Изначально нижняя палата готовилась к открытой беседе в присутствии журналистов обеих стран. Однако с американской стороны поступила просьба удалить прессу после протокольной съемки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пошел им навстречу, поскольку "постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора", сообщает РИА "Новости".

Делегация американских законодателей прибыла в Госдуму 3 июля, в то время, когда там шло пленарное заседание. Чтобы познакомить заокеанских коллег с работой нижней палаты, их провели на балкон в зале заседаний. Российские депутаты обратили внимание на гостей и приветствовали их аплодисментами. Представители США высоко оценили такое радушное отношение.

"Спасибо, что позволили посетить Государственную Думу во время работы. Мне показалось, что был полный аншлаг: все были на своих местах и принимали участие. Мне кажется, вопрос, чтобы все были на своих местах является актуальным как для нижней, так и для верхней палаты Конгресса США", – отметил глава делегации, сенатор от штата Алабама, председатель комитета Сената по ассигнованиям Ричард Шелби.

Он поблагодарил спикера ГД за возможность начать прямой диалог и выразил надежду, что это пойдет на пользу отношениям США и РФ.

"Нам есть, о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю", - согласился Володин. Он напомнил, что нынешний визит делегации американских законодателей – первый за многие годы, и выразил надежду, что теперь все изменится.

"Мы исходим из того, что вы – те, кто инициировал эту встречу. В этой связи хочется подчеркнуть именно вашу роль и, думаю, будет правильно подчеркнуть роль посла США в России господина Хантсмана: насколько знаю, ему принадлежит инициатива в том числе по межпарламентскому диалогу", – цитирует ТАСС спикера.

Ранее конгрессмены США встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Это была хорошая встреча, мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина", – сообщил по итогам Ричард Шелби.

Американские конгрессмены пробудут в России с 30 июня по 5 июля.

Переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в Хельсинки 16 июля.