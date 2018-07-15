Появилось видео выступления украинского президента перед пустым залом

Совместный брифинг главы Незалежной Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга накануне на саммите североатлантического альянса стал поводом для издевательств в Сети.

МИД России опубликовал видео, на котором запечатлен выход к трибуне Порошенко и Столтенберга. Судя по кадрам, желающих послушать их речь остались единицы. Причем, по утверждению российского дипведомства, при появлении спикеров из зала убежала последняя представительница СМИ. Украинскому лидеру пришлось выступать, фактически, перед пустым залом.

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"Когда ты что-то делаешь не так", – с иронией отозвались о брифинге Порошенко в МИД РФ.

Когда ты что-то делаешь не так pic.twitter.com/N9G1EzQENX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 14 июля 2018 г.

Впрочем, пользователи в комментариях к ролику не выразили особого удивления, заметив, что слушать Порошенко бессмысленно, так как он не говорит ничего нового.

"А смысл Порошенко слушать? Четыре года один и тот же текст с незначительными вкраплениями. Одной фразой – гибридная агрессия, "Северный поток – 2" и коронное – "дайте грошей", – написал пользователь с ником Хреновая политика.

"Порошенко и пустота", – кратко описал сцену Mikhail Medynin.

"Позорище! Сидел бы дома, не смешил бы весь мир", – возмутился Андрей Конннин.

Один из комментаторов решил воспользовался курьезным моментом, чтобы выразить свое мнение о том, что происходит с Украиной в целом. Естественно, ничего хорошего. По его словам, страна превратилась в "деревню дураков" (видимо, по аналогии с "деревней" из юмористической передачи "Каламбур").

"За что ни возьмутся – всё валится. Строили забор на границе с Россией – деньги пропали и всё бросили. Выбрали премьера – его взяли за причинное место и вынесли. Сделали новый миномет, так он разорвался и своих побил", – написал он.