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Украина соскучилась по российскому газу

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеУкраинцы забыли про треснутый Крымский мост и взялись за уплывший стадион
Москва готова отдать Киеву часть транзита, но от "Северного потока - 2" отказываться не будет

Без "Северного потока" Россия не может удовлетворить потребности Европы в голубом топливе. Стоило остановить прокачку топлива по трубопроводу для проведения планового ремонта, как европейские покупатели бросились скупать газ, который доставляется украинским маршрутом. Рост поставок зафиксировали в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

"По оперативной информация, из-за остановки "Северного потока" суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 млн кубометров", – написал на своей странице в Facebook советник главы Минэнерго Максим Билявский.

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Эту ситуацию Украина хочет использовать для того, чтобы показать, что без ее посредничества обеспечить надежные поставки газа в Европу невозможно. Киев хочет убедить Москву заключить новое транзитное соглашение по газу, которое истекает в 2019 году. Российская сторона готова к этому, но с соблюдением ряда условий.

"Для этого (продолжения транзитного сотрудничества) стоит по-другому посмотреть на те разбирательства, которые сейчас происходят между российской газовой компанией и украинской. Тот же Стокгольмский арбитраж трактовал ситуацию совершенно несправедливо, в пользу Украины, совершенно не учитывая интересы России. Если все эти политические излишества будут убраны из переговоров между российской и украинской стороной, я думаю, что вполне возможно и транзит будет продолжен, и его объемы будут увеличены", - заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Эксперт предположил, что "это можно будет сделать в более спокойной обстановке при другом руководстве Украины".

Однако продление соглашения о транзитных поставках через Украину вовсе не означает, что России следует отказаться от строительства и использования "Северного потока – 2", как бы ни хотелось этого украинской стороне. В Западной Европе падает собственная добыча газа, а уровень потребления растет. Поэтому поставки из РФ с каждым годом растут. Удовлетворить спрос при помощи устаревшей украинской ГТС просто нереально.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что Россия готова обеспечить объемы поставок через Украину до 17-25 млрд кубометров в год (против нынешних 90 млрд кубометров). Это предварительные цифры, которые нуждаются в уточнении, добавил он. Но этот объем не будет изъят из других труб. "Те самые 10-15 млрд кубов через Украину будут обеспечены за счет того, что европейцы будут потреблять больше нашего газа, и в остальные трубы он просто "не влезет", – пояснил в эфире радио Sputnik аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Главное, чтобы Украина вновь не наделала ошибок и не создала ситуацию, при которой всякое энергетическое сотрудничество между Киевом и Москвой будет невозможным. Опыт предыдущих лет показывает, что Незалежная на это способна. К примеру, Киев воспринимает переговоры Украина – РФ – Еврокомиссия по газу в политическом, а не экономическом ключе – об этом свидетельствует присутствие на встрече министра иностранных дел Павла Климкина, а не министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика? отмечает РИА "Новости".

"Северный поток – 2" в любом случае необходим и РФ, и Европе для подстраховки – уж больно ненадежным партнером показала себя Украина. Введение трубы в строй сделает Киев более сговорчивым на переговорах, полагает "Взгляд". Ведь в этом случае поставщик и потребители не будут заложниками Украины, а смогут прокачать необходимый объем топлива по альтернативному маршруту.

Но в любом случае говорить о продолжении поставок через Украину бессмысленно, пока не урегулирован спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Сейчас решается судьба апелляции. Ранее суд обязал "Газпром" уплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд в виде штрафа за прокачку газа в меньших объемах, чем прописано в контракте, хотя в самом контракте не прописано наказание и штрафы за это.

Андрей ФИЛАТОВ
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