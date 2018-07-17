"Северный поток" прекратил работу

На трубопроводе проводят плановый ремонт

Прокачка топлива по газотранспортной магистрали, проложенной из России в Германию по дну Балтийского моря, временно приостановлена. На трубопроводе начались планово-предупредительные ремонтные работы, которые продлятся до конца месяца.



За время остановки специалисты произведут техобслуживание механических узлов оборудования и проверку систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейских газовых операторов.

"Северный поток" ежедневно доставляет в Европу 170 млн куб. м газа. За две недели простоя потребители недополучат около 2,4 млрд куб. м голубого топлива. Этот объем будет компенсирован за счет запасов из подземных хранилищ. Кроме того, будет увеличен объем прокачки по украинскому транзитному маршруту. В первые сутки простоя заявка на поставку газа через Украину выросла с 168 до 189 млн куб. метров.

Проведение ремонтных работ совпало с началом трехсторонних переговоров по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией. Это совпадение является чисто случайным, поскольку старт переговоров зависел от загруженности графика министра энергетики РФ Александра Новака.

Основной повесткой переговоров чиновников и руководителей профильных компаний станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям. В частности, стороны обсудят возможное продление транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Перед началом встречи с Александром Новаком заместитель главы ЕС по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил журналистам, что украинские чиновники готовы предложить "Газпрому" выгодный тариф для поставки газа после 2019 года. Об этом сообщает РИА ФАН.

Возможно, новое предложение Киева заинтересует Москву. Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявлял о том, что российская компания готова сохранить транспортировку газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год даже после введения в строй газопровода "Северный поток – 2", если новый контракт будет экономически целесообразен.

Со своей стороны, украинцы обещают транспорировать газ себе в убыток, если Москва и ЕС откажутся от строительства "Северного потока – 2". "Применение этой методики может привести к снижению стоимости транзита через Украину в 2,3 раза, начиная с 2019 года в случае наступления определенных условий", – говорилось в письме, которое на днях "Нафтогаз" направил в Национальную комиссию Украины по вопросам энергетики.

При этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает арбитражный спор между Россией и Украиной по поводу условий контракта на поставку и транзит голубого топлива полностью урегулированным (об этом он написал у себя в Facebook). В Москве придерживаются противоположной точки зрения.

В феврале Стокгольмский арбитраж встал на сторону Украины, обязав "Газпром" выплатить крупную компенсацию за снижение объемов транзита. В мае российская компания оспорила решение.