Американцы придумали, как заставить Европу отказаться от российской трубы и газа

Сенатор-республиканец из Вайоминга Джон Баррассо сочинил законопроект о введении санкций против граждан, которые инвестируют в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей, включая и ненавистный Вашингтону и Киеву газопровод "Северный поток – 2".

Документ размещен на официальной странице американца на портале Сената Конгресса США и носит громкое название "Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками - партнерами в Европе" ("Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Aсt", сокращенно ESCAPE, что может означать "избавление").

Законопроект предусматривает введение санкций против лиц, осуществляющих инвестиции в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляют гарантии для займов на эти цели, осуществляют поставку товаров и услуг для этих проектов.

Также документ содержит меры по поощрению экспорта природного газа из США.

На своей странице в Twitter Баррассо сообщил, что цель законопроекта – "помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России". Американец обвинил Кремль в попытках использовать российские энергетические ресурсы для геополитических целей.

"Путин использует природный газ России для вымогательства и угрозы нашим союзникам и партнерам. Закон ESCAPE отберет это геополитическое оружие у России, наложив санкции на газопровод Nord Stream II, и будет способствовать экспорту большого объема американского природного газа нашим союзникам", – жизнеутверждающе для европейцев написал американский сенатор.

Вероятно, данному законопроекту очень "порадуются" независимые компании из Европы, участвующие в проекте строительства "Северного потока – 2", и самые демократические европейские страны – потребители российского газа.

Документ обнародован аккурат спустя два дня после исторического брифинга, который дали 16 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки по итогам их первой большой встречи. Тогда американский лидер заявил, что проект "СП-2" не отвечает интересам Германии, и Штаты будут конкурировать с ним. Правда, его слова не выглядели угрозой или даже намеком на какие-то санкции.

