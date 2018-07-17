Проект будет реализован, но Америка навяжет ему жесткую конкуренцию

Соединенные Штаты не будут чинить препятствий проекту "Северный поток – 2". Точка зрения Белого дома на этот счет в корне изменилась после вчерашней встречи президентов США и России в Хельсинки.



В интервью телеканалу Fox News после встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил свое отношение к проблеме так: "Она (канцлер Германии Ангела Меркель) выплачивает России миллиарды долларов. Но это их выбор – Германии. Это их выбор. Но это сложно (строить "Северный поток – 2") будучи членом НАТО".

Американский лидер пообещал, что его страна не будет вводить против газопровода санкции, а попытается цивилизованно конкурировать с Россией на газовом рынке. Для этого США будут вкладываться в строительство терминалов и нарастят поставки сжиженного природного газа в Европу.

"Я считаю, мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе… Мы продаем сжиженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя есть некоторые у них (россиян) преимущества", – говорил Трамп на итоговой пресс-конференции.

В свою очередь, Владимир Путин заверил американского коллегу, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй "Северного потока – 2". Но для этого нужно урегулировать спор "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

Смягчение риторики главы Белого дома в отношении "Северного потока – 2" можно считать одним из самых важных итогов саммита президентов. Ранее Трамп призывал Евросоюз отказаться от строительства трубы и говорил, что Америка будет мешать реализации проекта. Президент США грозил санкциями компаниям, которые будут сотрудничать с Россией в газовой сфере. Он также обвинял Германию в том, что она готова вкладывать миллиарды долларов в строительство газопровода, но при этом отказывается нарастить расходы на оборону, тем самым вынуждая США оплачивать европейскую безопасность из собственного кармана.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что встреча Путина и Трампа поможет всем заинтересованным сторонам прийти к компромиссу по газовым вопросам.

"С учетом смягчения позиции США по "Северному потоку – 2" возможен вариант с комплексным решением – проекту будет дан окончательный "зеленый свет", что будет увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также с тем, что компании найдут компромисс по арбитражному разбирательству. России и Украине вряд ли удастся самостоятельно достичь компромисса, в идеале переговоры должны проходить в формате Россия – Украина – ЕС", – приводит слова эксперта РИА "Новости".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне. Переговоры длились более четырех часов – сначала с глазу на глаз, а потом в расширенном составе. После встречи президенты сообщили, что прошлись по всему спектру двусторонних отношений и по важнейшим вопросам международной повестки и в чем-то даже достигли практических договоренностей. Оба политика признали важность сотрудничества России и США не только для двух стран, но и для всего мира.

"Северный поток – 2" протянется от России до Германии по дну Балтийского моря. Ежегодно по нему будет прокачиваться до 55 млрд кубометров газа. Газопровод собираются сдать в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Половину суммы вносит консорциум европейских инвесторов, вторую часть – "Газпром".