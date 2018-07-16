Очная встреча Путина и Трампа вышла за рамки

Беседа завершилась позже, чем планировалось

Изначально протокол отводил на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе всего 1,5 часа. Однако лидеры двух стран не уложились в отведенное время, и проговорили два часа десять минут.

На переговоры в расширенном составе, которые последуют после личной встречи, протокол отводит 1 час 45 минут.

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Президент России перед началом встречи в узком составе сказал, что настало время поговорить обстоятельно.