Очная встреча Путина и Трампа вышла за рамки

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Изначально протокол отводил на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе всего 1,5 часа. Однако лидеры двух стран не уложились в отведенное время, и проговорили два часа десять минут.
На переговоры в расширенном составе, которые последуют после личной встречи, протокол отводит 1 час 45 минут.
Президент России перед началом встречи в узком составе сказал, что настало время поговорить обстоятельно.
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