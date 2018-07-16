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Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным негативно отозвался о словах Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.
"С Ангелой Меркель мы обсудили этот вопрос в жестких тонах", – заявил Трамп.
Россию он назвал "сильным соперником" на нефтегазовом рынке. При этом американский лидер не забыл упомянуть, что США являются одним из крупнейших государств в энергетическом секторе.
"Я считаю, мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, в лучших интересах Германии это или нет, но это их решение. И мы будем конкурировать... Мы продаем сжиженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя есть некоторые у них преимущества", – резюмировал Трамп в ходе пресс-конференции.
Россия также является крупнейшей нефтегазовой державой, парировал Владимир Путин. "Мы могли бы договориться о регулировании международного рынка, – предложил российский лидер. – У нас есть о чем поговорить, есть поле для сотрудничества".
Учитывая озабоченность США относительно украинского транзита в контексте строительства "Северного потока – 2", Путин пообещал, что доставка голубого топлива в Европу через Украину продолжится.
"Я заверил, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт следующего года", – подытожил глава российского государства, подчеркнув, что рассмотренный в Стокгольмском арбитраже конфликт будет урегулирован.
Встреча тет-а-тет продолжилась за ланчем, после которого президенты поделились результатами переговоров на пресс-конференции.
"Мы можем начать работать, как я понимаю", – первым заговорил Владимир Путин, подчеркнув откровенную и деловую атмосферу состоявшегося российско-американского диалога.
Прошедшие переговоры глава "государства под санкциями" назвал "весьма успешными и полезными". В ходе встречи удалось обсудить вопросы международной повестки и прийти к выводу, что объективных причин для противостояния наших стран нет.
Напомним, в ходе саммита стран НАТО он пришел к выводу, что немцы должны вкладывать свободные деньги в оборонку блока, а не в "Северный поток – 2". Таким образом, Трамп хочет переманить Германию, чтобы та закупала голубое топливо в США, предположили российские парламентарии. Необоснованными претензии президента Штатов назвали и эксперты, которые считают, что участие ФРГ в проекте обеспечит стране статусность на энергетическом рынке.
Две нитки нового газопровода "Северный поток – 2" суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год протянутся из России в Германию по дну Балтики. Ожидается, что "СП-2" сдадут в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Половину суммы вносит консорциум европейских инвесторов, вторую часть – "Газпром".
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