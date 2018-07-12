Путин и Трамп перепишут историю

Переговоры двух президентов станут событием колоссальной важности

Весь мир с Германией во главе, затаив дыхание, ждет встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она может оказать огромное влияние на расклад сил в мировой политике.



Своими ожиданиями от саммита двух лидеров поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Разумеется, вчера мы обсудили эту встречу. Я думаю, что эта встреча с Путиным очень важна, поскольку то, что США и Россия поддерживают диалог, хорошо для нас всех и в целом для безопасности", - приводит ТАСС слова главы немецкого правительства.

Меркель надеется на то, что Путин и Трамп обсудят вопросы разоружения. Только при их непосредственном участии можно рассчитывать на скорейшее урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине.

Общаясь с журналистами на полях саммита НАТО в Брюсселе, канцлер также затронула злободневную тему финансирования военно-политического блока. По ее словам, все участники встречи присягнули на верность альянсу и заявили о готовности внести вклад в его укрепление. Американский лидер в очередной раз "потребовал того, что обсуждается на протяжении последних месяцев, – изменения распределения расходов".

"Я дала понять, что мы находимся на этом пути и что это в наших собственных интересах. Я могу только сказать, что все ясно заявили о своей приверженности НАТО и готовности в свете изменившейся ситуации с безопасностью внести свой вклад", – заверила Меркель.

О своей приверженности альянсу заявил и Дональд Трамп. НАТО в настоящее время действительно является "отлаженной машиной", отметил американский лидер в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Он авансом похвалил союзников, указав, что расходы стран – членов альянса увеличились "как никогда раньше".

Что касается отношений с Россией и предстоящей встречи с Владимиром Путиным, то президент США сообщил, что речь в ходе переговоров пойдет главным образом об урегулировании конфликтов на Украине и в Сирии.

"Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык с Россией. Я думаю, что мы, может быть, сможем это сделать", – цитирует Трампа CNN. При этом лидер США вновь раскритиковал страны Европы за то, что они участвуют в финансировании строительства "Северного потока – 2". На него уходят "все европейские деньги", а на содержание НАТО европейцы найти средства не могут.

Ранее сообщалось, что первая в истории полноформатная встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Главы государств собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.