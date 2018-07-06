Трамп и Путин все сделают прекрасно

Президент США всю жизнь готовился к встрече с российским лидером

По его словам, ладить с Москвой – это хорошо. Об этом глава американского Белого дома сказал, выступая перед своими сторонниками в Монтане.

Также Дональд Трамп раскритиковал политиков, выступающих против. "Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной – это хорошая вещь, а не плохая", – заявил он.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдет 16 июля в Хельсинки, во время саммита. Путин и Трамп обсудят актуальные вопросы международной повестки и перспективы развития отношений между Россией и США.

Сначала президенты побеседуют наедине, потом состоятся переговоры в расширенном составе и рабочий ланч, отмечает РИА ФАН.

Грядущая встреча Путина и Трампа будет первой полноформатной. Впервые они повидались год назад в Гамбурге во время G20, потом кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Ранее прошла первая в истории встреча главы Белого дома с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает URA.RU.







