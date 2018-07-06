Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп и Путин все сделают прекрасно

Фото: Georg Wenzel/ Zuma/ Global Look
Президент США всю жизнь готовился к встрече с российским лидером

По его словам, ладить с Москвой – это хорошо. Об этом глава американского Белого дома сказал, выступая перед своими сторонниками в Монтане.

Также Дональд Трамп раскритиковал политиков, выступающих против. "Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной – это хорошая вещь, а не плохая", – заявил он.

По теме

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдет 16 июля в Хельсинки, во время саммита. Путин и Трамп обсудят актуальные вопросы международной повестки и перспективы развития отношений между Россией и США.

Сначала президенты побеседуют наедине, потом состоятся переговоры в расширенном составе и рабочий ланч, отмечает РИА ФАН.

Грядущая встреча Путина и Трампа будет первой полноформатной. Впервые они повидались год назад в Гамбурге во время G20, потом кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Ранее прошла первая в истории встреча главы Белого дома с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает URA.RU.  



Фоторепортаж
Трамп поставил гранатомет на лимузин
Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/JanSauerwein Кадр youtube.com
Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали жестко наказать Россию

Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"

Мощные украинские солдаты придут за Донбассом в Москву

Постмайданная власть продолжает изыскивать способы "освобождения" шахтерского края

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей