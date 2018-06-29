Встреча Путина и Трампа добавит проблем американцам

В Конгрессе боятся результатов переговоров

Американский конгрессмен-демократ Адам Шифф считает, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным должен открыто выступить против "вмешательства" России в американские выборы.

Однако он опасается, что эта встреча двух президентов станет ударом по НАТО и американским союзникам.

"Но я боюсь, что вместо этого саммит <…> станет подарком для Кремля", – цитирует заявление Шиффа, являющегося ведущим демократом в комитете палаты представителей конгресса, газета Washington Post.

Встреча президентов РФ и США пройдет в Хельсинки 16 июля. В ходе нее планируется обсудить перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами, а также темы международной повестки дня.

Расследованием вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей Трампа с РФ занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, а также комитеты по разведке сената и палаты представителей США. Однако Россия отрицает эти обвинения, считая их бездоказательными.