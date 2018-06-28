Британцы струсили из-за встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президентов России и Америки вызывает тревогу у членов кабинета министров Британии, так как невозможно спрогнозировать, какие темы глава Соединённых Штатов предложит для обсуждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.
По словам одного из источников, лидер Белого дома настолько непредсказуем, что его высказывания могут создать напряженную ситуацию на границах стран НАТО и России. А там находятся в том числе и британские войска.
Невозможность предсказать темы, которые поднимет Трамп в ходе переговоров, отметил и второй источник, напомнивший, что это качество американского президента уже проявлялось во время переговоров с британскими властями.
Ранее темы предстоящих переговоров Путина и Трампа обозначил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, они будут обсуждать экономические связи, Украину и Сирию.
Также, Пенс отметил, что речь будет идти о вмешательстве в американские выборы. Трамп "уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова", – заявил вице-президент.
Он отказался обсуждать возможность возвращения России в Группу семи, а также восстановление формата "восьмерки". "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", – добавил Пенс.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что время и место проведения встречи лидеров двух стран согласованы. Подробности будут объявлены 28 июня.
Трамп, в свою очередь, сказал, что, возможно, встреча с Путиным состоится во время поездки главы Белого дома в Европу.
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