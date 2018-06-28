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Британцы струсили из-за встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Steffen Kugler
Власти страны опасаются непредсказуемости американского лидера

Предстоящая встреча президентов России и Америки вызывает тревогу у членов кабинета министров Британии, так как невозможно спрогнозировать, какие темы глава Соединённых Штатов предложит для обсуждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.

По словам одного из источников, лидер Белого дома настолько непредсказуем, что его высказывания могут создать напряженную ситуацию на границах стран НАТО и России. А там находятся в том числе и британские войска.

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Невозможность предсказать темы, которые поднимет Трамп в ходе переговоров, отметил и второй источник, напомнивший, что это качество американского президента уже проявлялось во время переговоров с британскими властями.

Ранее темы предстоящих переговоров Путина и Трампа обозначил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, они будут обсуждать экономические связи, Украину и Сирию.

Также, Пенс отметил, что речь будет идти о вмешательстве в американские выборы. Трамп "уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова", – заявил вице-президент.

Он отказался обсуждать возможность возвращения России в Группу семи, а также восстановление формата "восьмерки". "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", – добавил Пенс.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что время и место проведения встречи лидеров двух стран согласованы. Подробности будут объявлены 28 июня.

Трамп, в свою очередь, сказал, что, возможно, встреча с Путиным состоится во время поездки главы Белого дома в Европу.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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