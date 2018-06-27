США не теряют надежду включить Россию в G7

Эту тему лидеры двух стран могут обсудить при личной встрече

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным может быть рассмотрен вопрос о вступлении России в "Большую семерку".

"Мы не обсуждали возвращение России в клуб G7. Но при личной встрече лидеров этот вопрос может быть поднят", – приводит ТАСС слова Болтона.

В среду, 27 июня, в Москве состоялась встреча президента Владимира Путина и Болтона. Ранее в тот же день американский политик встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал вопрос о возвращении РФ в состав "Большой семерке", так как это позволит поддерживать прямые контакты с президентом Путиным. Однако другие члены G7 не поддержали предложение главы Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сообщил РИА "Новости", что Россия делает акцент "на других форматах".