Названо место встречи Путина и Трампа

Вашингтон планирует провести разговор на нейтральной территории

Американские власти хотят организовать встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки. Об этом рассказал источник, близкий к окружению главы США.

"В настоящее время возможным местом встречи является Хельсинки, столица Финляндии", – цитирует его издание Politico.

Отмечается, что окончательное решение по поводу места встречи пока не принято.