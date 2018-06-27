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Названо место встречи Путина и Трампа

Вашингтон планирует провести разговор на нейтральной территории

Американские власти хотят организовать встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки. Об этом рассказал источник, близкий к окружению главы США.

"В настоящее время возможным местом встречи является Хельсинки, столица Финляндии", – цитирует его издание Politico.

Отмечается, что окончательное решение по поводу места встречи пока не принято.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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