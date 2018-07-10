Встречу Путина и Трампа рассекретили

Стало известно, о чем будут говорить два президента

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров обсудят проблемы сирийского и украинского урегулирования. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Майк Помпео.



"Ситуации в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки", – сообщил чиновник в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.

По словам Помпео, США намереваются "заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей". В идеале Вашингтон хочет добиться того, чтобы в Сирии была выработана новая конституция, а конфликт был урегулирован исключительно политическими методами. Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Иран и проиранские военные формирования должны покинуть территорию Сирии, поскольку для их пребывания там нет никаких оснований.

С точки зрения Помпео, Россия виновата в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии, которая действует около года. Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что его армия может прибрать к рукам эту территорию силовым путем. А Россия, отметил госсекретарь, не поставила его на место.

О том, какой будет повестка дня на встрече двух лидеров, ранее рассказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Что касается юга Сирии, то вся сирийская проблематика наверняка будет обсуждаться в Хельсинки", – сообщил на прошлой неделе глава российской дипломатии по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. По словам Лаврова, в Москве рассчитывают на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают отношения с Вашингтоном.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что главными темами встречи станут "отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности". В Кремле же говорили, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в Хельсинки 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча президентов России и США без привязки к международным саммитам.

Российские эксперты отмечали, что встреча двух лидеров пройдет после саммита глав государств – членов НАТО, и это позитивный знак. Трампу будут известны позиции руководителей натовских стран по важным международным вопросам. Это сделает его более предсказуемым на встрече с Путиным, говорил ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.