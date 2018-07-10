Супруга Трампа будет сопровождать его на встречу с Путиным
Меланья Трамп собирается сопровождать своего мужа на саммите с президентом России Владимиром Путиным, который состоится в Финляндии. Об этом рассказала пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм.
Однако она не стала раскрывать детали ее части программы поездки, сообщают РИА "Новости".
Напомним, что встреча президентов России и США намечается на 16 июля в Хельсинки. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран обсудят как международную повестку, так и перспективы развития двусторонних отношений.
Ранее лидер Белого дома назвал "глупыми" тех представителей американской администрации, которые выступали против его беседы с российским президентом, отмечает газета New York Times.
Издание обращает внимание на то, что телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Путина с победой на выборах, состоялся в марте по инициативе американской стороны.
На встрече Путина и Трампа появится женщина
Для первой леди США готовится отдельная программа поездки
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