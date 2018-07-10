На встрече Путина и Трампа появится женщина

Для первой леди США готовится отдельная программа поездки

Меланья Трамп собирается сопровождать своего мужа на саммите с президентом России Владимиром Путиным, который состоится в Финляндии. Об этом рассказала пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм.

Однако она не стала раскрывать детали ее части программы поездки, сообщают РИА "Новости".

Напомним, что встреча президентов России и США намечается на 16 июля в Хельсинки. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран обсудят как международную повестку, так и перспективы развития двусторонних отношений.

Ранее лидер Белого дома назвал "глупыми" тех представителей американской администрации, которые выступали против его беседы с российским президентом, отмечает газета New York Times.

Издание обращает внимание на то, что телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Путина с победой на выборах, состоялся в марте по инициативе американской стороны.