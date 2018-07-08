В США рассказали о признании Крыма российским

Слова Трампа потребовали уточнения

Заявление американского президента о возможном признании Крыма российским совершенно не разделяют в администрации США. Специальный представитель Трампа на Украине Курт Уолкер заявил, что Вашингтон никогда не согласится с тем, что полуостров принадлежит России.

По его словам, в Белом доме уже четко обозначили позицию Америки по этому вопросу.

"США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", – сказал он в интервью телеканалу OstWest.

Кроме того, Уолкер обвинил российское руководство в ведении "гибридной войны" в Крыму и в Донбассе.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым по праву принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски.

В Крыму сочли заявление Уолкера примером того, в каких сложных условиях сегодня пребывает Дональд Трамп, чьи действия скованы антироссийской риторикой американского истеблишмента. По словам депутата Госсовета республики Владислава Ганжары, политические элиты США пытаются все действия президента использовать против него же.

"Говоря об искренности Трампа относительно его представлений о принадлежности Крыма, думаю, что здесь он действительно искренен. У него есть понимание сложившейся ситуации, которая заключается в том, что республика – часть России и здесь не может быть никаких обсуждений", – сказал Ганжара в беседе с RT.

На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой США вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться, уверен депутат. Очевидно, что для Трампа вопрос "Чей Крым?" Уже решен окончательно, а что по этому поводу думают в остальном мире, в особенности на Украине, неважно, подчеркнул Ганжара.





