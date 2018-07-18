Украинцы забыли про треснутый Крымский мост и взялись за уплывший стадион

Благополучная жизнь соседей не дает покоя жителям Незалежной

Злопыхатели на время оставили в покое переправу через Керченский пролив, которую усердно поливали грязью еще до открытия. Теперь у украинских троллей новая забава.

Чемпионат мира по футболу, который с блеском прошел в России и опроверг все фейки западных СМИ о нашей стране, мешает им спокойно спать по ночам. В этот раз жители Незалежной прицепились к стадиону, который открыли в Волгограде к началу мундиаля. Напомним, на город недавно обрушились сильные ливни. Вода подмыла насыпной откос у стадиона "Волгоград-арена", из-за чего случился небольшой оползень. Кроме того, от дождя пострадали внешние помещения. 15 июля за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.

Не разобравшись, в чем причина ЧП, украинцы очень обрадовались и принялись обсуждать "инцидент" на все лады. СМИ Незалежной, которые не брезгуют фейками, радостно распространяют новости о развалившемся сразу после ЧМ стадионе, не скупясь на едкие комментарии.

"...Стадион в Волгограде решил уплыть в Волгу. Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать", – ехидно сообщает сайт replyua.net.

Недалекие журналисты решили спихнуть все на коррупцию, что очень смешно в принципе для критиков с украинской стороны, а также непродуманность конструкции.

"Где-то схалтурят, где-то украдут, где-то вместо квалифицированых специалистов пригласят, кого попало. И все у них так, из г*вна и веток", – злорадствуют писатели.

На деле же все оказалось проще. Никаких серьезных повреждений стадион не получил. Немного пострадали внешние помещения, куда попала вода. Работы по восстановлению начались еще вчера. Об этом рассказал директор проекта "Строительство стадиона Волгоград" Сергей Камин. Стадион готовят к предстоящим матчам, которые никто не отменял из-за незначительного происшествия, пишет РИАЦ. Предполагается, что его отремонтируют за счет страховки, передает сайт "Волжский.ру".

Напомним, на стадионе прошли четыре игры группового этапа мундиаля. Там встретились сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, а также Японии и Польши.



