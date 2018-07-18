Украина создает проблемы на границе с Крымом

Киев не дает жителям Незалежной насладиться морем и вином

Власти сопредельного государства не хотят, чтобы граждане ездили на "оккупированный" полуостров. Поэтому украинская полиция создает искусственные заторы на пограничном переходе. В результате люди, проклиная все на свете, часами ждут своей очереди под палящими солнечными лучами.



В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили, что накануне в поселке Новоалексеевка Херсонской области скопилось огромное количество автотранспорта, который направлялся на полуостров.

"Сотрудники полиции сопредельного государства намеренно задерживают и не пропускают к госгранице граждан, вынуждая и взрослых, и детей по нескольку часов проводить на изматывающей жаре. Дождавшись порядка 100 автомобилей, дают "зеленый свет" и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе", – заявили в ведомстве (цитируется по РИА "Новости").

С крымской стороны пограничники и таможенники делают все возможное, чтобы облегчить украинцам прохождение контроля. Слаженная работа сотрудников позволила своевременно оформить всех прибывающих и не допустить транспортного коллапса.

На данный момент дорога в Крым открыта. Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают в штатном режиме. Скоплений автотранспорта и лиц, пересекающих государственную границу в пешем порядке, в настоящее время не наблюдается, отметили в ФСБ.

Несмотря на активное информационное воздействие на граждан Незалежной, украинцы с большой охотой едут в Крым. У многих на полуострове живут родственники, а кто-то отдает предпочтение местным курортам.

В Министерстве курортов и туризма республики ранее заявили о том, что в этом году турпоток с украинской стороны заметно вырос. "Сезон 2018 г. продолжает радовать нас позитивной динамикой. По последней информации, которая у нас есть, почти 1,5 млн туристов уже в Крыму отдохнуло по состоянию на 14 июня. Это почти 26,5% (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из Украины продолжает ехать огромнейшее количество туристов, несмотря на все, что киевские власти творят, пытаясь запугивать", – сообщал РИА "Новости" в прошлом месяце глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В первом полугодии этого года около 600 тысяч человек прибыли в Крым с Украины. Это в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. О том, что в июне по сравнению с маем на 40% больше украинцев изъявили желание посетить Крым, сообщили и украинские власти.