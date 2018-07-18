Порошенко рассказал о большой победе Незалежной против России

Против шестерых российских граждан Брюссель ввел санкции за якобы незаконное строительство Крымского моста. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко в среду, 18 июля.

"При разработке наших договоренностей на саммите ЕС-Украина послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, вовлеченных в незаконное строительство Керченского моста", – написал пан Порошенко на своей странице в Twitter.

Он убежден, что такое решение говорит о том, что каждого ждет возмездие за участие в какой-либо деятельности на российском полуострове.



"Это свидетельствует о неизбежности наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", – подчеркнул лидер соборного государства.

Фамилии санкционированных россиян Петр Алексеевич пока не раскрыл. Также никто из послов стран ЕС еще не подтвердил решение о внесении в черные списки новых людей.

В комментариях под постом пользователи уже покуражились. Так, один из них задался вопросом: "Что это дает Вам и Вашему народу? ну, кроме морального удовлетворения, конечно".

А другой напомнил старую мантру украинских СМИ, всезнающих блогеров и всяческих специалистов: "Так нема ж ніякого мосту, чи на п'ятому каналі нас обманюють?"

Движение по Крымскому мосту для автомобилей максимальной массой до 3,5 т и автобусов открыто 16 мая. По состоянию на 16 июля по нему в обе стороны уже проехало более миллиона машин.