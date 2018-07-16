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На Украине испугались "сухопутного коридора" России в Крым

Фото: pixabay.com
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Постмайданная власть сочинила новую пугалку для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил об очередной угрозе для Незалежной со стороны Москвы – о "российской атаке" на Мариуполь. Данную страшилку украинский лидер изрек сегодня в ходе церемонии вручения представителям ВМС сертификатов на новую водолазную технику и снаряжение в Одессе.

Пан Порошенко заметил значительное усиление российской военной группировки в Азовском море, из чего и сделал вывод о грядущей десантной операции.

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"Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем как под украинским флагом, так и иностранные. Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря", – сказал глава Незалежной.


По его мнению, на сегодняшний момент Киеву необходимо усиливать украинские военно-морские силы, а данном контексте "исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность ВМС Украины и взаимосовместимость" с партнерами и союзниками Незалежной со странами – членами НАТО и государствами – друзьями по безопасности в Черноморском регионе.

Так же накануне местные СМИ вывалили на украинцев свой ушат страха – телеканал "Zik" рассказал о "высадке российского десанта в Азовском море". Таким образом, считают авторы украинского сюжета, Россия намерена создать "сухопутный коридор в Крым".

"Ситуация является угрожающей не только с точки зрения контроля россиян над Азовским морем, но еще и из-за перспективы высадки десанта на побережье в Донецкой или Запорожской областях для коридора с Донбасса в Крым", – убеждены авторы.

Они уверяют, что в ближайшем будущем Украина "может потерять все Азовское море".


Сбежавший из Крыма сторонник "революции гидности", а ныне "эксперт" общественной организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко утверждает, что нынче каждое украинское судно, которое следует в Мариуполь или Бердянск, задерживается и обыскивается российскими пограничниками. По его словам, это ответные меры Москвы за арест в марте этого года керченского рыболовецкого сейнера "Норд". Клименко сообщает, что время ожидания судов сейчас увеличилось до 88 часов, а раньше составляло всего лишь два.

"Цель – чтобы не было портов в Бердянске и Мариуполе", – подчеркивает Клименко.

Удивительно, как в унисон об Азове и мифическом российском десанте заговорили украинские СМИ и лидер их страны пан Порошенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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