Украина втрое увеличит выпуск ракет

Незалежная всерьез решила бороться с "российской агрессией"

На Жулянском машиностроительном заводе, где произодят комплектующие для советских ЗРК С-300, собираются резко нарастить выпуск ракет в связи с "российской угрозой".

Ютуб-канал Александра Турчинова опубликовал целый сюжет. Секретарь СНБО важно обходит цеха и осматривает оборудование, приобретенное в рамках программы переоснащения украинских предприятий ОПК новой техникой. По его словам, новое оборудование поможет увеличить выпуск продукции в три раза, при этом, Турчинов особенно подчеркнул, без российских комплектующих.

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В кадре засветился то ли макет, то ли настоящий корпус противокорабельной крылатой ракеты "Нептун" разработки киевского конструкторского бюро "Луч".

По данным СМИ, новая украинская ракета представляет из себя копию советской Х-35. "Нептунами" Минобороны Украины планирует вооружить свой "москитный флот", в частности, ракетные катера проекта "Лань". Испытания ракеты проходили в январе этого года, на ютубе был опубликован ролик, а котором ракеты улетела ввысь, однако попала она куда-то или нет, об этом история умалчивает.

Известно только, что "Нептун" якобы может пустить на дно корабль массой до 5000 тонн, а дальность ее составляет 300 км. Но на практике это, видимо, не проверялось, иначе об испытаниях уже раструбили бы все украинские СМИ.

Есть и другой спорный момент. По данным журналистов ВВС, маршевые двигатели этой ракеты производит "Мотор Сич", головки самонаведения "Радионикс", а корпус Харьковский авиационный завод. Причем здесь Жулянский машиностроительный – непонятно.

Немало вопросом вызывают и остальные ракеты, мимо которых проходит Турчинов вместе делегацией. Большинство их них сильно напоминают выставку советской продукции.

Как известно, Украина сейчас продвигает свой комплекс "Ольха", который представляет собой аналог российской РСЗО "Смерч", только с управляемыми ракетами. Кроме того, на стадии исптытаний находится ОТРК "Гром-2", который Украина подает чуть ли не как конкурента российскому "Искандеру". По сути это продолжение приостановленного проекта комплекса "Сапсан", который разрабатывали для Саудовской Аравии. Дальность "Грома-2" порядка 280 км, но по мнению военных экспертов, радиус ОТРК может быть увеличен.



Наконец, в украинских СМИ периодически мелькает некий "мистический комплекс" "Коршун-2", который должен стать как минимум аналогом американских "Томагавков" и "Калибров" с дальностью до 2000 км. Ракеты планируется размещать на самоходных пусковых установках, подобно американским "Грифонам", которые запрещены договором об РСМД.

На "Гром-2", судя по видео, испытывают двигатели, а "Коршун-2" никто не видел даже на фотографиях. Сегодняшние реалии таковы, что несмотря на клятвы Турчинова, отказавшись от военного сотрудничества с Россией, Украина не в состоянии наладить массовый выпуск ракет без российских комплектующих. А многочисленные видео снимаются лишь с целью пропаганды, чтобы убедить народ в "непобедимости и уникальности" украинского оружия. У Украины есть возможность для создания опытных образцов, но чтобы наладить массовое производство нужны совершенно другие ресурсы. Тот же Жулянский завод выпускает преимущественно комплектующие для уже существующих ракетных комплексов, а также оборудование для самолетов Су-24, Су-30, Су-34, Ту-22, вертолетов Ка-27. Ракеты завод не выпускает, но наверно, Турчинову виднее.



