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ЕС превращает Украину в зону экологической катастрофы

GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
В Раде обвинили Брюссель в потакании украинским коррупционерам и бандитам

В Незалежной зреет "скандал международного уровня" из-за массовой и незаконной вырубки лесов и неконтролируемой добычи янтаря в стране. Об этом заявил ура-патриот, один из глашатаев майдана, а ныне депутат Верховной рады Борислав Береза. Так болезненно он отреагировал на соответствующий отчет британских экспертов, которые представили в документе данные о противозаконных действиях на Украине.

"Это уже скандал международного уровня... Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых", – сокрушается со страницы в Facebook парламентарий.

Береза напомнил, что сейчас в Незалежной действует мораторий на вырубку леса, однако это абсолютно не мешает вывозить его в государства Евросоюза вопреки не только местному законодательству, но и принятым в объединении нормам.

"Украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в €1 млрд в 2017 году", – написал Береза.

По его мнению, сложившаяся ситуация – это "не только признак системной коррупции, но и наплевательское отношение к экосистеме Украины и к будущему государства". Депутат заметил, что подобные противозаконные действия невозможно совершать без административного ресурса и "крышевания на всех уровнях".

"Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса", – привел цитату из доклада Береза.

Он отметил, что на страны ЕС приходится 70% украинского экспорта древесины.

Пользователи не преминули упрекнуть самого парламентария в бездействии.

"Борислав один из тех, кто к этому имеет прямое отношение. Если тому же Бориславу Березе что-то необходимо, так он бегает, как... (не очень чистый) веник в кулуарах, а тут, гляди, в статисты переобулся", – заметил один из подписчиков.


Ему вторит другой: "Очередной пиар, чтобы дорваться до корыта.
Их не наше благосостояние интересует. Они втюхивают лозунги, на которых планируют зайти в парламент. А дальше каждый присасывается к своей дойке из бюджета, и рассказывает нам, как трудно сосать".


Месяца три назад в Сети уже обсуждали бурно двухминутный видеоролик под заголовком "Как из Украины вывозят лес в Европу". Видео в Facebook выложил Василий Васкан, он сообщил, что состав с древесиной снят в Черновцах на железнодорожной ветке по пути в Румынию. "Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И таких эшелонов проезжающих два раза в сутки", – написал тогда автор поста.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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