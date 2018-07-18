Жителям российского полуострова украинские власти придумали наказание

Чего только не изобретают в Незалежной, чтобы за уши, как в прямом, так и в переносном смысле, притянуть к себе Крым. Измор крымчан продуктовой блокадой провалился, отключение электричества в результате взорванных опор успеха не принесло, антироссийская пропаганда местных СМИ об "ужасах" реалий полуострова вызывает оскомину даже у граждан самой Украины.

На этот раз задумали устроить музыкальную пытку – власти Херсонской области решили осчастливить жителей полуострова концертом известной украинской группы "Бумбокс" на границе с Крымом. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на своей странице в Facebook.

Он убежден, что громкое песнопение на мове разнесется и по соседней российской республике.

"Пение, которое услышит не только Херсонщина, но и оккупированный Крым. 19 июля в 20:00 на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым у контрольного пункта въезда/выезда "Каланчак" группа "Бумбокс" сыграет концерт – часовой сет", – написал Гордеев.

Он пообещал организовать подвоз всех желающих херсонцев на приграничное музыкальное мероприятие.

"Именно такого рода ненасильственной акцией протеста группа требует освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", – добавил чиновник.

Одна из пользовательниц предложила и свою идею, как показать крымчанам, что Незалежная лучше, чем Россия.

"Хорошая инициатива! Людям, едущим отдыхать в Крым веселее в очереди стоять будет! А можно узнать, кто генерирует идеи по поводу таких акций?! Хочу пару своих предложить! Например, поставить муляж космической ракеты, чтоб крымчанам показать, что на Украине тоже есть космонавты! Таких идей масса! Обращайтесь! А, главное, что они все одинаково действенны", – с издевкой прокомментировала она пост чиновника.

Украинская группа "Бумбокс" не выступает в России уже несколько лет. Ее лидер Андрей Хлывнюк не раз заявлял, что считает РФ агрессором. Тем не менее недавно музыкант признался украинским журналистам, что заскучал по своим зрителям в России.

"Я очень соскучился по своей российской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям там", – сказал Хлывнюк в интервью "РБК-Украина" в нынешнем мае.

