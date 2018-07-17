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"Квартет И" отказался выступать в Крыму

Фото:Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС
Артисты не хотят стать заложниками украинской политики

Актеры театра "Квартет И" не поедут выступать в Крым, даже если им это предложат. Ростислав Хаит откровенно рассказал о том, что они не хотят получить такие же проблемы на Украине, как их коллега актриса Нонна Гришаева, которая нарушила украинский закон, так как проехала в Крым не через территорию Незалежной.

Он напомнил, что после поездки на полуостров ей пришлось отменить запланированный спектакль "Варшавская мелодия" в Одессе.

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"Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали "не приезжай, будет плохо", – сказал он.

Будучи гражданином Украины, он был хотел продолжать видеться с родителями и братом, которые живут в Одессе.

"При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем", – сказал актер радиостанции "Говорит Москва", подчеркнув, что отказ участников коллектива от выступления был бы спровоцирован именно этой ситуацией.

Напомним, что минувшим летом националистическая партия "Свобода" потребовала запретить въезд на Украину Нонне Гришаевой, собиравшейся в Одессу на гастроли. Поводом стало участие артистки в открытии фестиваля детских фильмов в крымском "Артеке".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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