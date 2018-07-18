Погибли ребенок и двое взрослых

На трассе Симферополь – Феодосия столкнулись две легковушки. Жертвами страшного ДТП стали три человека. Погибли мужчина и женщина, а также 11-месячная малышка. Пострадала еще одна женщина. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации Белогорской ЦРБ.

По предварительной информации, один из водителей вылетел на встречную полосу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления МВД по Крыму Ольгу Богославскую.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Данных о том, почему автомобиль выехал на встречку, пока не приводится.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в районе Крымского моста. На подъезде к переправе со стороны Темрюка при столкновении двух легковых автомобилей погибли женщина и ее дочь-подросток.