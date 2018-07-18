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На грани: Туристы рискую остаться без курортов Крыма в этом году

Херсонес. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
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Напасти преследуют полуостров одна за другой

Почитатели крымского солнца в нынешнем сезоне столкнулись с двумя проблемами – на Южном побережье в результате холодного течения упала температура воды, а Азовское побережье заполонили медузы.

"Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все Южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13°С. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", – говорится в репортаже радио "Говорит Москва".

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Отмечается, что некоторые экземпляры аурелии достигают полуметра. Впрочем, они не представляют смертельной опасности для человека, хотя ожоги бывают достаточно болезненными.

"Сейчас эти существа находятся у побережья, и отдыхающие могут только ходить вокруг воды. Получается, тысячи людей, которые приехали в Крым, фактически не купаются. Там холодно, а здесь страшно в воду зайти", – пишет издание.


В конце нынешнего июня такая же беда постигла крымских курортников в Севастополе, когда медузы взяли в осаду Балаклавскую бухту.

Ранее сегодня британская Daily Star сообщила, что на песчаный пляж графства Корнуолл в Великобритании выбросило гигантский морской пузырь, напугавший своими размерами местных жителей.

"Никогда не видел таких раньше. Это страшный зверь", – заявил один из них.

Медуза по размеру оказалась с крышку от мусорного бака.

Наталья КУРИПКО
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