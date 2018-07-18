Пять стран присоединились к блокаде Крыма

Ряд стран продлили действие санкций в отношении полуострова на год

Решение Совета Евросоюза о пролонгировании экономических ограничения в отношении Крыма и Севастополя поддержали Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия.



Об этом сообщается на сайте европейского органа.

"Совет распространяет существующие ограничительные меры до 23 июня 2019 года", – говорится в сообщении.

В середине июня стало известно, что ЕС продлил санкции против Крыма, напоминает "Комсомольская правда".