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В Крыму массово гибнут дельфины

Фото: pixabay.com
Порой на побережье находят их зверски истерзанные туши

На Крымском побережье все чаще находят погибших дельфинов. Только за год их обнаружили около 600, рассказал младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов, утверждающий, что основными виновниками гибели животных стали люди.

"Ориентировочно, за год на побережье Крыма обнаруживается от 500 до 600 погибших особей. Реальная цифра гибнущих животных в разы больше — многие погибают в море, разлагаются, их очень любит катран – черноморская акула", – пояснил ученый. Он пояснил, что, как правило, дельфины умирают из-за рыболовных сетей. Животные запутываются в них и задыхаются.

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Большой вклад в эту печальную статистику вносят и браконьеры. Биолог напомнил об украинском судне, занимавшемся незаконным ловом у крымских берегов. Тогда в сетях длиной в 10 км запутались 54 морские свиньи.

Намеренно же дельфинов убивают редко. Однако, по словам Артова, иногда бывают и такие случаи. В частности, в районе Севастополя находили животных со вскрытыми животами.

"Мы предполагаем, что животные попались живыми и они были фактически убиты", – отметил он, пишет РИА "Новости".

Ученый отметил, что такие случаи единичны и в основном дельфины гибнут из-за попадания в сети рыбаков. А учитывая, что рыбу ловят по всему черноморскому побережью, "если очень осторожно сказать, это тысячи, а на самом деле – десятки тысяч погибших животных в год", – подчеркнул биолог.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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