Не до смеху: Российский комик тащит Украину в суд
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный заявил о начале судебного процесса против Украины. Об этом он сообщил в специальном ролике на своем канале YouTube.
Судя по всему, молодой человек попал под раздачу принятого Верховной радой осенью прошлого года закона, согласно которому выступления исполнителей из России на территории Незалежной разрешаются исключительно с разрешения СБУ.
"Мы подали в суд на Украину. Я сужусь, ***** (блин), с целой страной из-за абсолютного нонсенса", – возмущается Поперечный.
Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд комика в страну, где у него проживают близкие члены семьи.
Блогер подробно рассказал о подготовке концертного тура по украинским городам. По его словам, он заранее связывался с СБУ, выяснял, не состоит ли в каких-либо черных списках и нет ли у него запрета на въезд. Представители службы безопасности ответили, что никаких ограничений у него при пересечении госграницы не будет. Команда промоутеров после этого организовала концертные площадки, потратив деньги, в том числе на рекламу.
Однако в последний момент СБУ "безосновательно" отменила данные ранее разрешения без объяснения причин.
"Естественно, мы потеряли очень много бабла. Мы будем пытаться их отсудить", – отметил Поперечный.
Сможет ли он справиться с целым государством, вызывает много сомнения. Более известные и в России, и в Незалежной украинки Лолита Милявская и Наташа Королева не преодолели заслон СБУ. Так, исполнительнице хита "Дельфин и русалка" въезд в родную неньку был запрещен на 5 лет в октябре 2016-го. Послабление Королева получила, когда ей позволили приехать в январе 2017-го на похороны бабушки. В июне нынешнего года Верховный суд Украины отказался признавать незаконным решение СБУ относительно запрета для Королевой на въезд на малую родину.
Лолите была выписана "красная" карточка на 3 года в 2017-м. В результате она вынуждена была пропустить в текущем году выпускной своей дочери.
Обе певицы пострадали за свои выступления и присутствие в Крыму из-за того, что въезжали в российский регион в объезд Украины.
Возможно, у Поперечного получится, если у него нет темных пятен в биографии.
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