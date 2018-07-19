Жизнь полуострова не дает покоя украинским деятелям

Эксперты из Незалежной долгое время не видели строящегося Крымского моста, зато теперь усмотрели из-за границы, что власти Крыма якобы планируют переселить на полуостров... буров. К таким умозаключениям пришел член запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Искандер Бариев.

Он считает, что в республике Крым усиливается преследование крымских татар как со стороны российских спецслужб, так и со стороны неких "асоциальных элементов".

"Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры (субэтническая группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии), – африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", – цитирует Бариева агентство "Украинские новости" в четверг, 19 июля.



Он добавил, что буры заинтересованы переселиться в Крым, поскольку у них сейчас проблемы в ЮАР.

Надо признать, что информация о жаждущих жить на юге России южноафриканцах появилась в начале этого месяца. Так, 4 июля "Московский комсомолец" писал, что примерно 30 семей буров готовы переселиться в южные регионы нашей страны, поскольку в ЮАР сталкиваются с насилием, убийствами и ущемлением как этническое меньшинство. В качестве вероятных мест оседлости они называли Карачаево-Черкесию, Кубань, Ростовскую область, а также Крым. Юг России выбран, потому что буры привычны именно к жаркому климату.

По данным "Взгляда", речь может идти о 15 тысячах человек. Вполне обеспеченные бурские семьи просят в аренду земли на 99 лет с правом выкупа и вид на жительство.

Также в нынешнем мае один из лидеров запрещенного в РФ "Меджлиса" Мустафа Джемилев заявил, что в Крым якобы тайно уже переселились до миллиона человек с материковой части России. По его мнению, таким образом Москва добивается "вытеснения местного населения".