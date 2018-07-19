Россию обвинили в замещении населения Крыма чужаками
Эксперты из Незалежной долгое время не видели строящегося Крымского моста, зато теперь усмотрели из-за границы, что власти Крыма якобы планируют переселить на полуостров... буров. К таким умозаключениям пришел член запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Искандер Бариев.
Он считает, что в республике Крым усиливается преследование крымских татар как со стороны российских спецслужб, так и со стороны неких "асоциальных элементов".
"Мы проводили анализ, и
есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению
населения. В частности, в июне были там представители такого народа, как
буры (субэтническая группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии), – африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит
вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного
Крыма", – цитирует Бариева агентство
"Украинские новости" в четверг, 19 июля.
Он добавил, что буры заинтересованы переселиться в Крым, поскольку у них сейчас проблемы в ЮАР.
Надо признать, что информация о жаждущих жить на юге России южноафриканцах появилась в начале этого месяца. Так, 4 июля "Московский комсомолец" писал, что примерно 30 семей буров готовы переселиться в южные регионы нашей страны, поскольку в ЮАР сталкиваются с насилием, убийствами и ущемлением как этническое меньшинство. В качестве вероятных мест оседлости они называли Карачаево-Черкесию, Кубань, Ростовскую область, а также Крым. Юг России выбран, потому что буры привычны именно к жаркому климату.
По данным "Взгляда", речь может идти о 15 тысячах человек. Вполне обеспеченные бурские семьи просят в аренду земли на 99 лет с правом выкупа и вид на жительство.
Также в нынешнем мае один из лидеров запрещенного в РФ "Меджлиса" Мустафа Джемилев заявил, что в Крым якобы тайно уже переселились до миллиона человек с материковой части России. По его мнению, таким образом Москва добивается "вытеснения местного населения".
Призера Игр в Сочи зарезали за мелочь
С любимым учеником Татьяны Тарасовой жестоко расправились бандиты
Раскрыта причина начала третьей мировой войны
Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы бредят новой страшилкой о Крыме
- Не до смеху: Российский комик тащит Украину в суд
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина