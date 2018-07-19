В Незалежной угрожают реинтегрировать Донецкую и Луганскую области силой

Украинским пограничникам предстоит большая работа по контролю границ самопровозглашенных республик. Поэтому они должны приготовиться к "возвращению" Донбасса под крыло киевских властей, заявил замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян.

Донбассу предлагается полностью реинтегрироваться в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу же ляжет "значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", – сказал чиновник, передает ТСН.

По его словам, чтобы обеспечить контроль над границами ДНР и ЛНР с воздуха закуплены вертолеты. В число задач авиационного подразделения войдет "ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе".

Замминистра сослался на план главы МВД Украины Арсена Авакова "Механизм малых шагов", согласно которому возвращение непризнанных республик будет происходить постепенно и с привлечением миротворцев ООН.