На Украине готовятся вернуть Донбасс
Украинским пограничникам предстоит большая работа по контролю границ самопровозглашенных республик. Поэтому они должны приготовиться к "возвращению" Донбасса под крыло киевских властей, заявил замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян.
Донбассу предлагается полностью реинтегрироваться в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу же ляжет "значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", – сказал чиновник, передает ТСН.
По его словам, чтобы обеспечить контроль над границами ДНР и ЛНР с воздуха закуплены вертолеты. В число задач авиационного подразделения войдет "ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе".
Замминистра сослался на план главы МВД Украины Арсена Авакова "Механизм малых шагов", согласно которому возвращение непризнанных республик будет происходить постепенно и с привлечением миротворцев ООН.
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