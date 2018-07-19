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Украина вымирает семимильными шагами

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandr Rupeta
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Власти освобождают территорию по заданию западных хозяев

Население Незалежной стремительно сокращается. С января по май этого года отрицательный прирост составил 106,8 тысячи человек. Оппозиционные политики бьют тревогу: по их мнению, нынешний киевский режим проводит планомерную политику по освобождению украинских земель.

Народный депутат Украины V и VI созывов Алексей Журавко приводит в своем посте на Facebook пугающие цифры, опубликованные Государственной службой статистики. По данным ведомства, за первые пять месяцев этого года в стране умер 254 тысячи 221 человек, в том числе 1 тысяча 91 ребенок. Подобное положение дел экс-парламентарий назвал "настоящим геноцидом".

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"Медицина в Украине еще до военного конфликта на Донбассе была в плачевном состоянии, и любое обращение к эскулапам стоило денег. Сейчас ситуация еще хуже… И самое страшное что никто из действующей власти даже и не пытается что то изменить", – констатировал Журавко. Он напомнил, что, по данным организации The Legatum Institute, по качеству медицины Украина занимает 135-е место из 148 возможных.

"После введения санкций с Россией лекарства импортного производства взлетели в разы. Пенсионеры, которые не в состоянии купить лекарства, просто ждут, мучаясь от боли своей смерти. Украинцы, вас спланированно, по указанию западных хозяев сегодняшней преступной власти, просто убивают. Убивают ваших детей. Сколько вы будете это терпеть?" – вопрошает Журавко.

В подтверждение своих слов политик указал на то, что у министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун имеется американское гражданство. Именно на ней лежит ответственность за "геноцид", "не зря у нас ее называют Доктором Смерть", отметил политик в интервью РИА ФАН.

Если верить экс-депутату, то доступность медикаментов в последние четыре года резко ухудшилась. Если обычное обезболивающее в домайданной Украине стоило 15-20 грн (60-80 руб. по тогдашнему курсу), то сейчас цена на него подскочила до 150 грн (300 руб. по нынешнему курсу). У пенсионеров, получающих нищенское пособие от государства, просто не хватает денег на это лекарство. Что касается детей, то они, как правило, умирают из-за отсутствия прививок и от нехватки профессиональных кадров в медучреждениях. Настоящие профессионалы разъехались по другим странам, поскольку работать за гроши люди не готовы.

"Пришедшие к власти на Украине люди освобождают земли. Зачем им платить социальные пособия и пенсии стольким людям? Чем меньше население, тем меньше проблем. Они так считают. А тех, кто выживает, вынуждают уезжать работать в соседние страны, чтобы деньги домой присылали", – подытожил свои наблюдения бывший народный избранник.

Отметим, что ранее экс-премьер-министр страны Николай Азаров назвал Ульяну Супрун "министром похоронных дел". Из-за нее, говорил политик, Украина вышла на уверенное первое место по уровню смертности. "Супрун не до людей, у нее плановое задание – в Украине должно остаться не больше десяти миллионов украинцев, – с этим заданием она справляется хорошо", – утверждал Азаров.

Андрей ФИЛАТОВ
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