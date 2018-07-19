Популярный украинский шоумен заинтересовался политикой

Народный артист Украины Андрей Данилко, уже 25 лет изображающий развеселую проводницу Верку Сердючку, выразил готовность участвовать в борьбе за пост президента страны. Таким образом, певец может пополнить своеобразный драмкружок украинских эстрадных звезд, рвущихся к власти и тем самым вызывающих истерическую дрожь у высшего политикума Незалежной, разных там Тимошенко и Ляшко.

Ранее местные СМИ много писали о возможном выдвижении своих кандидатур на президентские выборы таких известных артистов, как рок-музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, шоумен и актер Владимир Зеленский.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу… Было бы хорошо", – заявил в интервью "КП Украина" Данилко.

По его мнению, вот если бы этих двоих – Вакарчука и Зеленского – не было в списках кандидатов, тогда его присутствие там выглядело бы глупо. Он отметил, что ему ставят в упрек незнание украинского языка.

"Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он (вероятно Петр Порошенко) "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!" – напомнил артист, имея в виду Киев.

Также Данилко считает, что за Вакарчуком "стоят весомые люди".

Певец не стал уточнять, будет ли надевать наряд Верки Сердючки с огромной звездой на голове, если решится ворваться в президентскую гонку. Поклонники, вероятно, были бы не против.

Кстати, в украинском драмкружке, в отличие от назначенных медиа кандидатами Вакарчука и Зеленского, были реальные желающие побороться за высший пост Незалежной – певцы Иво Бобул и Павел Зибров. Однако в июне, спустя месяц после судьбоносного объявления, Бобул сообщил, что пошутил насчет президентства.

Чем ближе выборы главы государства, которые должны пройти в марте 2019 г., тем веселее новости с берегов Днепра.

