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Куда пропал Андрей Данилко

Фото: Сергей Бертов/ ТАСС
Артист откровенно рассказал о "смерти" Верки Сердючки

В последние дни поклонники певца не на шутку всполошились. И неспроста: прошел слух о том, что его сценического образа – эпатажной проводницы – больше никто и никогда не увидит. "Как же так?" – волновались фанаты. И вот завеса тайны приоткрылась.

На странице артиста в соцсети появилось сообщение, которое развеяло наконец все толки и сомнения. В нем сказано, что информация о последнем концерте Верки Сердючки неверна.

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"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA сильно преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", – записано в Instagram. 

Известие вызвало восторг у подписчиков. "Отлично", "Ну и хорошо. Рано на пенсию Верке", "Фуууф, убираем корвалол!", "Мы вас любим и ждем", "Это шикарная информация! Андрей, ждем Вас на публике! Очень соскучились!", "Замечательно!" – радовались они. 

Назвав артиста лучшим, фолловеры признались: "Мы помним Вас и любим! Ваши песни до сих пор на каждом празднике", "Какой же вы замечательный артист! Вы продлили людям жизнь на тысячи лет. Очень Вас любим! Талант!", "Обожаю обоих – и Андрея и Верку. Долгие лета!"  

Кое-кто потребовал: "Давайте тур по Украине!" Один фанат выразил сожаление, "что Вера в Россию не приезжает".

"Сердючки как и раньше должно быть много. Очень не хватает", – подхватил другой.

Остальные выразили надежду в скором времени побывать на выступлениях артиста. "Ну, спасибо, успокоили,ждем в Одессе!", "Жду новых песен. Чтоб как всегда :жизненных и от души... и для души", "Ждем новых шедевров!" – пожелали такие.

Ранее слухи о "смерти" Верки Сердючки опроверг помощник Андрея Данилко. Он сказал, что отказ от образа закончит деятельность команды артиста.

До этого, причем не впервые, появилась информация, что концерт в Одессе станет последним для эпатажной проводницы. После этого ее "прикончат".

Полина ДОРОЖКИНА
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