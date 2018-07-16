Украинский шоумен рассказал о своей исторической миссии

Популярный певец Андрей Данилко, выступающий в образе украинской эстрадной исполнительницы Верки Сердючки, сообщил, что она после 2014 г. на фоне украинско-российских противоречий сближает наши народы, является своеобразным мостом. Об этом Данилко сказал в интервью британскому телеканалу BBC в понедельник, 16 июля.

У певца спросили, отразился ли на Сердючке российско-украинский конфликт.

"Никак. Наоборот – только сближение. Мне кажется, Сердючка – такой единственный мостик. Мы же выступаем все равно, приезжаем на какие-то закрытые мероприятия (в России)", – заявил Данилко.

По его словам, "есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут".

Впрочем, он понимает, что в сложившихся обстоятельствах его образ и выступления могут показаться спорными.

Он напомнил, что после 2014 г. его команда сошла с экранов телевизоров, поскольку "было некомфортно и казалось в этой ситуации не очень уместным выступать с таким персонажем". "Моя миссия – развлекать... Поэтому ситуация спорная", – добавил певец и вспомнил и творческие бригады времен Великой Отечественной войны.

Он избрал другой путь на этой стезе.



"Чтобы не подставлять коллектив и не подвергаться нападкам кучки блох, люди, которые могут себе позволить наше мероприятие, проводят его за границей – в Париже, в Швейцарии. Им удобнее заказать чартер, привезти гостей, поселить их – это дешевле, чем проводить (концерт) в Москве. И нам это хорошо – хоть на полдня сменить обстановку", – поведал украинский исполнитель.

Также он высказался о своей будущей жизни без Верки Сердючки, с образом которой он намерен расстаться через пару лет после большого двухлетнего тура, начинающегося в 2019 году.

"Я не хожу постоянно со звездой (на голове). Только кажется, что это вся моя жизнь. Нет, это только часть моей жизни, это работа", – подчеркнул Данилко.

Судя по его словам, певец изрядно устал, он хочет нормальной человеческой жизни, а не ощущения, что он машина, "которая постоянно ездит и выступает, и для того, чтобы уснуть, надо выпить, и чтобы проснуться – опять выпить, все время таблетки, отсутствие сна". И украинцу непонятно, почему известие о "кончине" 25-летней Сердючки вызвало такой шквал эмоций среди поклонников пышногрудой южной проводницы.

