Из Киева бегут жители
Население украинской столицы радикально сократилось за
последнее время, сообщили в Главном управлении статистики Киева. С 2015 г. до
середины 2017-го город покинули 500 тысяч жителей. В ведомстве не уточнили,
входит ли в эту цифру естественная убыль населения из-за высокой смертности или
учтены только уехавшие граждане. Однако в любом случае эти цифры поражают.
Нехватка людей уже отразилась на рынке труда. В городе скоро будет некому работать. В январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017-го количество вакансий выросло на 25,9% и составило на конец месяца 8,4 тыс., передает RT.
Из Киева жители разбредаются по украинским городам и селам, а кто-то уезжает за рубеж. Массовая эмиграция – это общая проблема для всей страны. По данным Национального банка Украины, с 2015 по 2017 г. Украину покинули 2,2-2,3 миллиона человек. Это 8% от общего числа трудоспособного населения страны от 15 до 70 лет.
Причины, по которым украинцы больше не хотят жить в столице, лежат на поверхности. Прежде всего это запредельная дороговизна жизни, отсутствие перспектив и плачевное состояние городской инфраструктуры. Эти догадки подтверждаются цифрами официальной статистики.
Социально-экономические показатели украинской столицы ухудшаются практически по всем направлениям. В январе цены на продукты питания и услуги выросли в городе на 2,7%, сообщили в статистическом управлении Киева. А в Государственной службы статистики Украины добавили, что в 2017 г. индекс потребительских цен в стране вырос на 13,7%. При этом уровень заработка практически не растет, в Киеве за год средняя зарплата выросла с 11,094 тыс. грн ($426,6) до 11,1 тыс. грн (427 долларов). В результате меняется структура питания киевлян, они отказываются от здоровой пищи в пользу дешевых продуктов. Это приводит к возникновению проблем со здоровьем.
Львиная доля доходов киевлян уходит на оплату услуг ЖКХ. Зимой жители двухкомнатной квартиры площадью около 60 кв. м в спальном районе Киева платят ежемесячно за коммунальные услуги около 4 тыс. грн (154 доллара). Высокие тарифы объясняются тем, что они зависят от международных цен на газ – таковы требования западных кредиторов к властям Украины. Люди не могут оплачивать коммуналку, задолженность растет с гигантской скоростью и уже исчисляется сотнями миллионов долларов по одному только Киеву. Это может привести к коллапсу всей системы ЖКХ.
Материальные проблемы в итоге приводят к падению рождаемости, считают эксперты. В 2017 г. в украинской столице родилось 35,4 тысячи детей, тогда как в предыдущий год – 36,6 тысячи. Кроме этого, растет уровень преступности. "Новая полиция, которая вышла на улицы города летом 2015 года, оказалась не готова к борьбе с реальной преступностью. Из органов ушли многие профессионалы, а новые специалисты не научились быстро и качественно проводить расследования", – сообщили в правоохранительных органах столицы.
В плачевном состоянии находится и инфраструктура города. Киев нуждается в замене дорожного полотна и коммуникаций, свыше 80% которых пришли в негодность, сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодор". На фоне инфраструктурных проблем в украинской столице наблюдается рост нелегальной застройки. Девелоперы при попустительстве чиновников делают город менее пригодным для нормальной жизни.
Предпосылок для улучшения ситуации в столице пока нет.
Промышленное производство, по данным на январь, сократилось за год на 3,4%. Заработные платы
у людей, занятых в промышленном производстве, на 30% ниже, чем в среднем по
городу. Украина стремительно откатывается в начало 1990-х. Руководство как
Киева, так и страны в целом ничего не делает для решения проблем. Чиновники
лишь занимаются распилом бюджетных средств и выпрашиванием помощи у Запада.
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