В Незалежной эмоционально отреагировали на введенные Брюсселем квоты на металл

Сетевой сектор жителей Незалежной считает, что вступившие с сегодняшнего дня тарифные квоты Еврокомиссии для 11 видов металлопродукции из Украины, превращают страну в полуколонию ЕС. Украинцы усмотрели в данном решении предательство идеалам устремлений героев майдана на евроинтеграцию.

Необходимо отметить, что для государства с большой металлургической историей, каковым является Украина благодаря Российской Империи и СССР, – это весьма ощутимый удар по экономике. Отсюда и такая болезненная реакция.

"Самая смешная часть текста – это "украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот". Та самая, кстати, сторона, которая подписала Ассоциацию по принципу "делай со мной что хочешь, милый". Вот он и делает: вводит любые ограничения, выгодные европейскому рынку, а сырого леса, например, требует больше – тут квот нет. Типичное положение полуколонии. И если действительно любить Украину, то соглашение должно быть как минимум пересмотрено в нашу пользу, а если ее нет – отменено", – написал в своем Facebook депутат Рады Евгений Мураев.

Так он саркастически прокомментировал заявление Минэкономразвития Украины, которое обещало защитить отечественных производителей.

Его позицию поддержал пользователь из Днепропетровска, одного из крупнейших, между прочим, металлургических городов Незалежной.

"Страну обесчестили, а теперь еще и обескровят... Вот такой он ЕС со своими квотами. Дешевой рабочей силой, сырьем, транзитом газа, суррогатными матерями, донорством и т.д. себя обеспечил и проект под названием Украина можно закрывать", – отметил днепропетровчанин.

"А президента, который не подписал такую ассоциацию, отстранили от власти и чуть не убили. Так кто эти люди?" – вопрошает еще один пользователь.

И большинство вспомнило, как с утра сегодня пришли дурные вести из Москвы.

"Тут еще РФ санкции хочет ввести против Украины. Везде засада", – сокрушается харьковчанка Вера Иванова.

"Колониальные традиции Европы сильны...", – резюмирует Ринат Беня.

Припомнили граждане Незалежной, как активно прыгали в 2014-ом на майдане за светлый путь в Евросоюз.

"Новости евроинтеграции: Еврокомиссия ввела ограничения на 11 видов металлопродукции из Украины. Плохо скакали, не иначе", считает Вячеслав Чечило.

Ему отвечает Катя Костюковская: "И в воздух кастрюльки плохо подбрасывали".

Украинский политолог Руслан Бизяев предупреждает, что нынешний привет из Европы для страны это еще не все.

"А вот и первые результаты торговой войны США и ЕС. Я об этом говорил месяц назад. Не верили. А ведь это еще не вечер. Помимо прочего с начала 2019 (если не раньше) на рынок страны хлынет дешевый китайский металл. А эти арбузы баржами возят. Гиперлупы блт..." – не сдерживает эмоций эксперт.

Кто-то задается сакраментальными вопросами: "Скажіть будь ласка, якщо ми вже підписали "асоциацію", коли вже наступить покращення? Чи цей клятий Янукович так все погіршив?" (Скажите пожалуйста, если мы уже подписали "ассоциацию", когда уже наступит улучшение? Или этот проклятый Янукович так все ухудшил?).

Свою версию недавним словам президента Петра Порошенко о спасении Азовского моря от страшных российских пограничников по дороге на Мариуполь в свете нынешних известий предположила Виктория Ващенко: "Так вот почему они заговорили про то, что Путен нападэ и метал низя будет везти морем! Ха-ха – хитрюги ! )))"

Квоты ЕС применяются для 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. После того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.