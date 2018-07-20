Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Незалежная испугалась отмены санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеУкраина взорвет Азовское море
На Украине занервничали после встречи Путина и Трампа

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко заявил, что во время следующего саммита Дональд Трамп и Владимир Путин могут договориться об отмене антироссийских санкций.

"Санкции – это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение", – рассказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne. 

По теме

Лещенко подчеркнул, что для того чтобы зарубежные партнеры поддерживали интересы Украины, страна должна иметь хорошую репутацию, с ней должно быть выгодно сотрудничать.

"Защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран. Чтобы с ней было не стыдно иметь дело", – считает депутат.

Президенты США И России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки 16 июля. После этого Трамп заявил, что антироссийские ограничительные меры останутся в силе. Отношения между Россией и западными странами испортились из-за ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Евросоюз, США и ряд других стран объявили об антироссийских санкциях. Москва в связи с этим ввела ответные ограничительные меры.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей