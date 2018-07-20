Незалежная испугалась отмены санкций против России

На Украине занервничали после встречи Путина и Трампа

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко заявил, что во время следующего саммита Дональд Трамп и Владимир Путин могут договориться об отмене антироссийских санкций.

"Санкции – это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение", – рассказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.



Лещенко подчеркнул, что для того чтобы зарубежные партнеры поддерживали интересы Украины, страна должна иметь хорошую репутацию, с ней должно быть выгодно сотрудничать.

"Защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран. Чтобы с ней было не стыдно иметь дело", – считает депутат.

Президенты США И России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки 16 июля. После этого Трамп заявил, что антироссийские ограничительные меры останутся в силе. Отношения между Россией и западными странами испортились из-за ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Евросоюз, США и ряд других стран объявили об антироссийских санкциях. Москва в связи с этим ввела ответные ограничительные меры.