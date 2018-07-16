Италия решила всерьез сломать Европе политическую игру

Европа в шаге от конфронтации. Причиной предстоящего противостояния могут стать антироссийские санкции. Ряд стран устраивает установившийся режим ограничений.

Однако Италия давно задумалась о его отмене. Сегодня, 16 июля, этот вопрос вновь поднял министр внутренних дел и вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Он уточнил, что Рим понес серьезные потери из-за санкций, в то время как остальным странам ЕС и государствам за океаном ограничения пошли на пользу. Гава МВД озвучил конкретную цифру убытков. По его словам, итальянская экономика ежедневно теряет €7 миллионов. Поэтому Рим будет настаивать на отмене сложившейся тенденции, учитывая, что культура, промышленность, безопасность и торговля обеих стран уже нашли точки соприкосновения.

"На наш взгляд, санкции не приносят пользу, в том числе итальянской экономике. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики", – пообещал министр в интервью ТАСС, добавив, что приоритетной темой октябрьской встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте как раз станут экономические вопросы.

"Италия хочет преодолеть санкционный режим и открыть каналы для диалога. Некоторый выбор можно сделать сразу. Например, открывать кредиты: европейские банки смогут открывать российским мелким и средним фирмам кредиты на развитие. Тут возможен диалог на уровне коммерческих организаций", – заключил итальянский политик.

Он прибыл в Москву накануне, 15 июля, и уже успел со своим российским коллегой, министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, обсудить актуальные проблемы безопасности и борьбы с терроризмом.

Пост вице-премьера Маттео Сальвини занимает сравнительно недавно, всего полтора месяца.