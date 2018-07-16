Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ЕС назревает конфликт из-за антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Fowler
Италия решила всерьез сломать Европе политическую игру

Европа в шаге от конфронтации. Причиной предстоящего противостояния могут стать антироссийские санкции. Ряд стран устраивает установившийся режим ограничений.

Однако Италия давно задумалась о его отмене. Сегодня, 16 июля, этот вопрос вновь поднял министр внутренних дел и вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Он уточнил, что Рим понес серьезные потери из-за санкций, в то время как остальным странам ЕС и государствам за океаном ограничения пошли на пользу. Гава МВД озвучил конкретную цифру убытков. По его словам, итальянская экономика ежедневно теряет €7 миллионов. Поэтому Рим будет настаивать на отмене сложившейся тенденции, учитывая, что культура, промышленность, безопасность и торговля обеих стран уже нашли точки соприкосновения.

"На наш взгляд, санкции не приносят пользу, в том числе итальянской экономике. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики", – пообещал министр в интервью ТАСС, добавив, что приоритетной темой октябрьской встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте как раз станут экономические вопросы.

"Италия хочет преодолеть санкционный режим и открыть каналы для диалога. Некоторый выбор можно сделать сразу. Например, открывать кредиты: европейские банки смогут открывать российским мелким и средним фирмам кредиты на развитие. Тут возможен диалог на уровне коммерческих организаций", – заключил итальянский политик.
Он прибыл в Москву накануне, 15 июля, и уже успел со своим российским коллегой, министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, обсудить актуальные проблемы безопасности и борьбы с терроризмом.

Пост вице-премьера Маттео Сальвини занимает сравнительно недавно, всего полтора месяца. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Трагедия омрачила ликование французов

Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям

В Финляндии приняли в штыки встречу Путина и Трампа

Местные жители недовольны беспрецедентными мерами безопасности в столице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей