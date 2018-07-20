Украина взорвет Азовское море
Российские военные моряки спят и видят, как бы атаковать
украинские порты на Азовском море. В этом уверен бывший командующий ВМС Украины
вице-адмирал Сергей Гайдук. Чтобы не подпустить "агрессора" к Мариуполю
и Бердянску, он предложил радикальный метод – засеять морское дно минными
заграждениями.
Проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта, заявил бывший главком в эфире "Громадське радио".
Конечно, на этих минах могут подорваться и гражданские украинские суда. Чтобы этого не произошло, они должны ходить по строго установленным фарватерам в составе караванов.
"Все эти минные поля и инженерные заграждения наносятся на карты, и осуществляется лидирование и проводка караванов по фарватерам под контролем военных. Это один из путей ограничения маневров и решения этого вопроса (о недопущении высадки российского десанта на побережье Украины)", – рассказал Гайдук.
Вице-адмирал также предложил проводить военные учения на азовском побережье, чтобы научиться противостоять высадке российских войск. Он обвинил киевскую власть в том, что она не смогла обеспечить безопасность страны.
У пограничных войск ВМС Украины нет ничего, кроме береговых подразделений. В результате страна оказалась просто неспособна оказывать противодействие. Сейчас Незалежная сидит "с поджатым хвостом" в мариупольском порту вместо того, чтобы взять акваторию под свой контроль.
"Здесь надо быть активным, присоединяться к этому процессу, останавливать, досматривать, использовать те небольшие морские силы, которые есть, для патрулирования, сопровождения", – сказал Гайдук.
Украинские политики и военные регулярно рассказывают о том, что РФ готовит нападение на Незалежную. Самыми вероятными путями вторжения они называют атаку со стороны непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и высадку десанта на азовском побережье Украины. В Киеве уверены, что наша страна собирается применить против соседей подводные лодки и крылатые ракеты. В Москве называют эти обвинения абсурдными.
На днях президент Украины Петр Порошенко заподозрил Россию в подготовке операции по захвату Мариуполя. По утверждению главы государства, российские пограничники стали чаще проводить проверки украинских судов. "Это делается, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения", – приводит слова украинского лидера URA.RU.
Пойман возможный убийца известного фигуриста
В совершении преступления подозревают двух человек
Россия меняет курс
Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Плохо скакали: Украинцы взвыли от европейской колонизации
- Не до смеху: Российский комик тащит Украину в суд
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина