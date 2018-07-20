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Украина взорвет Азовское море

Фото: pixabay.com
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В Киеве придумали, чем еще насолить России

Российские военные моряки спят и видят, как бы атаковать украинские порты на Азовском море. В этом уверен бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Чтобы не подпустить "агрессора" к Мариуполю и Бердянску, он предложил радикальный метод – засеять морское дно минными заграждениями.

Проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта, заявил бывший главком в эфире "Громадське радио".

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Конечно, на этих минах могут подорваться и гражданские украинские суда. Чтобы этого не произошло, они должны ходить по строго установленным фарватерам в составе караванов.

"Все эти минные поля и инженерные заграждения наносятся на карты, и осуществляется лидирование и проводка караванов по фарватерам под контролем военных. Это один из путей ограничения маневров и решения этого вопроса (о недопущении высадки российского десанта на побережье Украины)", – рассказал Гайдук.

Вице-адмирал также предложил проводить военные учения на азовском побережье, чтобы научиться противостоять высадке российских войск. Он обвинил киевскую власть в том, что она не смогла обеспечить безопасность страны.

У пограничных войск ВМС Украины нет ничего, кроме береговых подразделений. В результате страна оказалась просто неспособна оказывать противодействие. Сейчас Незалежная сидит "с поджатым хвостом" в мариупольском порту вместо того, чтобы взять акваторию под свой контроль.

"Здесь надо быть активным, присоединяться к этому процессу, останавливать, досматривать, использовать те небольшие морские силы, которые есть, для патрулирования, сопровождения", – сказал Гайдук.

Украинские политики и военные регулярно рассказывают о том, что РФ готовит нападение на Незалежную. Самыми вероятными путями вторжения они называют атаку со стороны непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и высадку десанта на азовском побережье Украины. В Киеве уверены, что наша страна собирается применить против соседей подводные лодки и крылатые ракеты. В Москве называют эти обвинения абсурдными.

На днях президент Украины Петр Порошенко заподозрил Россию в подготовке операции по захвату Мариуполя. По утверждению главы государства, российские пограничники стали чаще проводить проверки украинских судов. "Это делается, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения", – приводит слова украинского лидера URA.RU.

Андрей ФИЛАТОВ
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